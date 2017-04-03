При взрывах в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек

15:24, 03 апреля 2017, ПАИ

10 человек погибли, по предварительным данным, при взрывах в метро в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает: «По предварительным данным, пострадавших не менее десяти. Дверь вагона вырвана». Отмечается также, что есть погибшие, но их число не уточняется.

«Владимиру Путину доложили об инциденте. Глава государства работает в Стрельне», - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В метро Санкт-Петербурга произошло два взрыва, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, мощность взрывных устройств составляет около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, бомбы были самодельными и были начинены поражающими элементами.