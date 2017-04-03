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Метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход

Метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход с 15:40 понедельника, 3 апреля, после взрыва. Губернатор города Георгий Полтавченко ввёл в действие план по чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Очевидцы уточняют, что взрыв всё же был один, однако случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Сайт «Бумага» опубликовал слова девушки, ехавшей в соседнем вагоне: «В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

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