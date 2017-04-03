Суд отказался признать, что администрация области нарушила право на мирные собрания псковских сторонников Навального

18:31, 03 апреля 2017, ПАИ

Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга в Пскове Павла Чернова в адрес администрации Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд вынес сегодня, 3 апреля.

По информации ПАИ, в решении суда говорится, что он признал незаконным «недоведение администрацией Псковской области до сведения организаторов обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия».

При этом суд не удовлетворил иск в части признания нарушенным права истца на свободу мирных собраний, а также признании незаконным отказа администрации Псковской области в согласовании митинга.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, 26 марта в Пскове у здания кинотеатра «Октябрь» состоялся несанкционированный митинг, организованный местными сторонникам Алексея Навального. По словам Павла Чернова, он не получил заявление о согласовании акции в ответ на обращение в администрацию региона. При этом альтернативные время и место для митинга ему также не были предложены.

Добавим, что в результате семеро участников митинга были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отделение полиции.