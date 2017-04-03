3
16:26
Кристальность
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
Еще новости
Политика

Суд отказался признать, что администрация области нарушила право на мирные собрания псковских сторонников Навального

Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга в Пскове Павла Чернова в адрес администрации Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение суд вынес сегодня, 3 апреля.

По информации ПАИ, в решении суда говорится, что он признал незаконным «недоведение администрацией Псковской области до сведения организаторов обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия».

При этом суд не удовлетворил иск в части признания нарушенным права истца на свободу мирных собраний, а также признании незаконным отказа администрации Псковской области в согласовании митинга.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, 26 марта в Пскове у здания кинотеатра «Октябрь» состоялся несанкционированный митинг, организованный местными сторонникам Алексея Навального. По словам Павла Чернова, он не получил заявление о согласовании акции в ответ на обращение в администрацию региона. При этом альтернативные время и место для митинга ему также не были предложены.

Добавим, что в результате семеро участников митинга были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отделение полиции.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Кристальность
03 апреля 2017
Кристальность 1
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 4
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 52
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8

Идет загрузка...