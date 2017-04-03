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Общество

Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля

Похороны Евгения Евтушенко состоятся 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи поэта Михаила Моргулиса. Изначально прощание с поэтом было запланировано на 9 апреля, однако, по словам собеседника агентства, в воскресенье православные будут отмечать Вербное воскресенье, и похороны решили перенести. Гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а похоронен поэт будет, как он и завещал, в подмосковном поселке Переделкино.

5 апреля прощание с Евгением Евтушенко будет организовано в США. Отпевание состоится в церкви Университета города Талса (штат Оклахома), где соберутся друзья и близкие поэта. Кроме того, отдельная церемония прощания с Евгением Евтушенко запланирована в этот день и в здании самого университета, где поэт преподавал с 1992 года. «Преподаватели, коллеги, студенты, бывшие ученики пожелали также проститься с великим Евтушенко, которого здесь очень почитали и уважали», - пояснил Михаил Моргулис. После этого тело будет доставлено в Россию. 

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

Сын поэта Евгений рассказал Associated Press, что его отец скончался от рака. Впервые онкологию у Евгения Евтушенко выявили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки.

Недавно болезнь вернулась: у поэта диагностировали четвертую стадию рака. Как отметил друг семьи Михаил Моргулис, Евгению Евтушенко врачи давали   три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

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