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Происшествия

Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в петербургском метро

Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга  3 апреля и остающихся в лечебных учреждениях города, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Список актуален на 6:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации.

В МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

Напомним, 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один – на станции «Площади Восстания» - удалось предотвратить: там обнаружили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. В городе объявили трехдневный траур.

№ п/п

ФИО

Год рождения

Мариинская больница,

Литейный пр., 56

1

Быстрова Марина Евгеньевна

1967

2

Хасиев Виталий Вилич

1964

3

Митрофанова Наталия Владимировна

1960

4

Николаев Николай Алексеевич

1971

5

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

1996

6

Глазков Дмитрий Михайлович

1998

7

Тихомиров Владимир Владиленович

1955

8

Медянцева Елена Владимировна

1988

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Кириллова Наталия Викторовна

1953

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Еникеев Артур Ринатович

1996

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Калинина Надежда Викторовна

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Калинин Сергей Владимирович

1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе,

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1955

17

Малыха Нина Ивановна

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18

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Слесаренко Анжелика Геннадьевна

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Куварин Константин Дмитриевич

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Захарченко Владимир Константинович

1997

22

Семенов Максим Сергеевич

1997

23

Власов Александр Валерьевич

1999

24

Баранцевич Игорь Алексеевич

1996

25

Турсунов Умар Ильханович

1997

26

Стужина Анна Сергеевна

1995

27

Карпакова Людмила Борисовна

1986

28

Неизвестная №509

Примерно 1947

29

Неизвестная №510

Примерно 1982

30

Неизвестная №511

Примерно 1993

31

Неизвестная №512

Примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова,

ул. Лебедева, 6

32

Смирнова Татьяна Сергеевна

1996

33

Соседова Надежда Максимовна

1963

34

Володько Михаил Валентинович

1982

35

Бахлыкова Евгения Андреевна

1995

36

Зонов Михаил Григорьевич

1959

37

Постнов Сергей Александрович

1977

38

Мелибоев Нуридин

1993

39

Ульянов Дмитрий Сергеевич

1982

40

Абламская Анна Николаевна

1998

Городская больница № 26,

ул. Костюшко, 2

41

Шабалин Юрий Аркадьнвич

1954

42

Чмыкало Тереза Владимировна

1998

43

Шушкевич Юрий Казимирович

1963

44

Головкова Светлана Борисовна

1972

45

Тарасенков Руслан Игоревич

1993

46

Вепренцев Михаил Алексеевич

1969

47

Колодкин  Константин Евгеньвеич

1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова

пр. Культуры, 4

48

Гаюн Лев Дмитриевич

1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

ул. Вавиловых, 14

49

Петров Константин Александрович

1984

50

Гасанова Виктория Владимировна

1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса,

Суворовский пр., 4

51

Зяблицкая Александра Андреевна

2001

 

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