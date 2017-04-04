Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в петербургском метро

09:29, 04 апреля 2017, ПАИ

Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля и остающихся в лечебных учреждениях города, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Список актуален на 6:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации.

В МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

Напомним, 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один – на станции «Площади Восстания» - удалось предотвратить: там обнаружили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. В городе объявили трехдневный траур.