Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в петербургском метро
Опубликован список людей, пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля и остающихся в лечебных учреждениях города, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Список актуален на 6:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации.
В МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
Напомним, 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один – на станции «Площади Восстания» - удалось предотвратить: там обнаружили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. В городе объявили трехдневный траур.
|
№ п/п
|
ФИО
|
Год рождения
|
Мариинская больница,
Литейный пр., 56
|
1
|
Быстрова Марина Евгеньевна
|
1967
|
2
|
Хасиев Виталий Вилич
|
1964
|
3
|
Митрофанова Наталия Владимировна
|
1960
|
4
|
Николаев Николай Алексеевич
|
1971
|
5
|
Станиславюк Дмитрий Дмитриевич
|
1996
|
6
|
Глазков Дмитрий Михайлович
|
1998
|
7
|
Тихомиров Владимир Владиленович
|
1955
|
8
|
Медянцева Елена Владимировна
|
1988
|
9
|
Кириллова Наталия Викторовна
|
1953
|
10
|
Еникеев Артур Ринатович
|
1996
|
11
|
Калинина Надежда Викторовна
|
1968
|
12
|
Калинин Сергей Владимирович
|
1971
|
НИИ им. И.И. Джанелидзе,
ул. Будапештская, 3
|
13
|
Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович
|
1973
|
14
|
Велиев Заур Мушвих Оглы
|
1989
|
15
|
Бугрова Ирина Леонидовна
|
1971
|
16
|
Петрухина Светлана Николаевна
|
1955
|
17
|
Малыха Нина Ивановна
|
1953
|
18
|
Бугрова Анастасия Витальевна
|
1998
|
19
|
Слесаренко Анжелика Геннадьевна
|
1976
|
20
|
Куварин Константин Дмитриевич
|
1996
|
21
|
Захарченко Владимир Константинович
|
1997
|
22
|
Семенов Максим Сергеевич
|
1997
|
23
|
Власов Александр Валерьевич
|
1999
|
24
|
Баранцевич Игорь Алексеевич
|
1996
|
25
|
Турсунов Умар Ильханович
|
1997
|
26
|
Стужина Анна Сергеевна
|
1995
|
27
|
Карпакова Людмила Борисовна
|
1986
|
28
|
Неизвестная №509
|
Примерно 1947
|
29
|
Неизвестная №510
|
Примерно 1982
|
30
|
Неизвестная №511
|
Примерно 1993
|
31
|
Неизвестная №512
|
Примерно 1997
|
ВМА им. С.М. Кирова,
ул. Лебедева, 6
|
32
|
Смирнова Татьяна Сергеевна
|
1996
|
33
|
Соседова Надежда Максимовна
|
1963
|
34
|
Володько Михаил Валентинович
|
1982
|
35
|
Бахлыкова Евгения Андреевна
|
1995
|
36
|
Зонов Михаил Григорьевич
|
1959
|
37
|
Постнов Сергей Александрович
|
1977
|
38
|
Мелибоев Нуридин
|
1993
|
39
|
Ульянов Дмитрий Сергеевич
|
1982
|
40
|
Абламская Анна Николаевна
|
1998
|
Городская больница № 26,
ул. Костюшко, 2
|
41
|
Шабалин Юрий Аркадьнвич
|
1954
|
42
|
Чмыкало Тереза Владимировна
|
1998
|
43
|
Шушкевич Юрий Казимирович
|
1963
|
44
|
Головкова Светлана Борисовна
|
1972
|
45
|
Тарасенков Руслан Игоревич
|
1993
|
46
|
Вепренцев Михаил Алексеевич
|
1969
|
47
|
Колодкин Константин Евгеньвеич
|
1976
|
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова
пр. Культуры, 4
|
48
|
Гаюн Лев Дмитриевич
|
1998
|
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
ул. Вавиловых, 14
|
49
|
Петров Константин Александрович
|
1984
|
50
|
Гасанова Виктория Владимировна
|
1999
|
ДГБ им. К.А. Раухфуса,
Суворовский пр., 4
|
51
|
Зяблицкая Александра Андреевна
|
2001