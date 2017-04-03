Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур

19:47, 03 апреля 2017, ПАИ

С 4 апреля в Санкт-Петербурге будет объявлен трехдневный траур, сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 43 пострадавших госпитализированы, в том числе уроженка Псковской области.

Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.