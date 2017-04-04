Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники

14:06, 04 апреля 2017, ПАИ

Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц с 29 апреля по 10 мая. Печоры заняли в нём четвёртое место среди малых туристических городов (с населением до 50 тысяч человек).

Также в топ-5 вошли Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Суздаль (Владимирская область) и Старая Русса (Новгородская область).

По данным сервиса, в малых туристических городах бронируют проживание в среднем на полторы ночи и потратят 3 тысячи рублей в сутки.

Напомним, что Псков вошёл в топ-10 крупных городов России для путешествий на майские праздники. Он занял 7 место. В первую десятку также попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Великий Новгород, Сергиев Посад и Выборг. Топ-10 зарубежных городов составили Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.