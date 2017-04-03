Депутат Госдумы выступил за введение смертной казни для террористов

18:07, 04 апреля 2017, ПАИ

В отношении организаторов терактов и пособников террористов следует применять высшую меру наказания, заявил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

«У нас закон достаточно жесткий в отношении террористов, но я считаю, что давайте рассмотрим для таких категорий возможность вернуть высшую меру наказания», - сказал Василий Пискарев.

Пискарев также отметил, что любой теракт и, естественно, взрывы, которые произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга, - «большая трагедия».

«Мы террористов вылавливаем, сажаем в тюрьму. Тем не менее, получается, что нужно жестче реагировать», - считает парламентарий. По его словам, высшая мера наказания могла бы применяться и в отношении «организаторов терактов, их пособников и подстрекателей».

Напомним, что в России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.