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Политика

Депутат Госдумы выступил за введение смертной казни для террористов

В отношении организаторов терактов и пособников террористов следует применять высшую меру наказания, заявил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев, передает «Интерфакс». 

«У нас закон достаточно жесткий в отношении террористов, но я считаю, что давайте рассмотрим для таких категорий возможность вернуть высшую меру наказания», - сказал Василий Пискарев.

Пискарев также отметил, что любой теракт и, естественно, взрывы, которые произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга, - «большая трагедия».

«Мы террористов вылавливаем, сажаем в тюрьму. Тем не менее, получается, что нужно жестче реагировать», - считает парламентарий. По его словам, высшая мера наказания могла бы применяться и в отношении «организаторов терактов, их пособников и подстрекателей».

Напомним, что в России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

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