Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля

17:59, 04 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в Пскове во второй раз отметят Праздник псковского пирога, приуроченный к международному этногастрономическому форуму «Вкус без границ» и туристической ярмарке «Время отдыхать!». Праздник состоится при поддержке Псковского агентства информации, госкомитета Псковской области по культуре, Фонда гарантий и поддержки предпринимательства и группы компаний «Ресторанный партнер».

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Цель праздника - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре. «Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нём принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете», - отметили организаторы.

По их словам, существует историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

22 апреля на Золотой набережной в Пскове будет работать площадка «Добрый псковский пирог», куда с 10:00 до 13:00 все желающие принять участие в акции горожане могут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими людей, пришедших на праздник. Кулинары получат бесплатный чай, почетный значок «Я пеку псковский пирог» и билет на розыгрыш приза среди пекарей псковских пирогов, который будет проходить в 14:00 на выставке «Время отдыхать!» на стадионе «Машиностроитель».

Следующая площадка под названием «Отдыхай в России, ешь пироги в Пскове» будет работать непосредственно на выставке. Здесь будут организованы «пирожковые угощения» от участников выставки и мастер-классы от псковских пекарен по изготовлению пирожков с их массовой дегустацией.

В течение всего дня псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог». Желающие присоединиться к празднику могут испечь пироги или пирожки, угостить свою семью, друзей, соседей, сфотографироваться с пирогами и выложить в соцсети с хэштегом #псковскийпирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов: возможность отдохнуть в двухместном номере отеля «Плесков», а также сертификаты на автобусные туры в Пушкинские Горы, Печоры и Изборск от бюро путешествий «Континент».