Псковская таможня запретила вывозить из страны тульский самовар начала XX века

17:28, 04 апреля 2017, ПАИ

На таможенном посту Куничина Гора на российско-эстонской границе должностные лица Псковской таможни пресекли перемещение тульского самовара, изготовленного на производстве братьев Баташевых в 1906-1911 годах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, самовар обнаружен в ходе таможенного контроля в салоне транспортного средства гражданина России.

Водитель машины пояснил, что ранее ввозил самовар в Россию для «чистки» и вывозит его обратно в Эстонию. При этом разрешительные документы на вывоз из России самовара таможенному органу представлены не были.

По заключению эксперта, самовар относится к категории культурных ценностей и подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Суд постановил гражданина Российской Федерации, проживающего в Эстонии, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения. Псковскую таможню суд обязал передать конфискованное имущество в Территориальное управление Министерства культуры РФ. Таможня выполнила постановление суда.

Напомним, в марте на этом же пункте пропуска таможенники уже запрещали вывозить самовар XIX века в Эстонию.