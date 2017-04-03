Глава профильного комитета Госдумы выступил против запрета соцсетей для детей до 14 лет

13:00, 05 апреля 2017, ПАИ

Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин не поддержал законопроект депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которым, помимо прочего, предлагается запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает ТАСС.

«Инициатива депутатов заксобрания Ленинградской области предполагает запрет того, что уже запрещено законодательством, - распространение экстремистской и опасной для здоровья информации и так далее», - сказал Леонид Левин.

Он также отметил, что многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. «В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте Интернета будут более строгими, чем в офлайне», - предупредил политик.

Особого внимания, по его словам, заслуживает ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет. «Это, по сути, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда Интернет активно молодеет», - сказал Леонид Левин. Он обратил внимание на то, что более 90% людей в возрасте 12-17 лет ежедневно заходят в сеть.

«Лишение значительной части подростков возможности пользоваться аккаунтами в социальных сетях попросту отсечет им доступ к инструменту коммуникации, которым они привыкли пользоваться не только в развлекательных целях, но и образовательных, - подчеркнул депутат. - Фактический запрет на общение только спровоцирует интерес подростков к обходу запретов или агрессивному поведению вне интернета».