Круглый стол памяти Михаила Васильева начал работу в Пушкинском заповеднике

12:38, 06 апреля 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», посвящённый историку, педагогу, музейному работнику, специалисту по охране памятников Михаилу Васильеву (1920—2003).

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, право первого выступления на заседании получила лауреат премии конкурсов «Единая Россия» (2007), лауреат премии администрации Псковской области (2016), заведующая музеем «История Новоржевского края» Марина Пахоменкова. Она представила собравшимся свою книгу «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914—1918 годов», созданную и выпущенную исключительно на негосударственные средства.

С сообщением-размышлением «Псковская усадьба на переломе эпох (1917 год)» выступил член-корреспондент Академии архитектурного наследия, руководитель Представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин. По словам Лидии Токаревой, доклад привёл к дискуссии о разных трактовках исторических фактов, касающихся истории псковских поместий и имений, о возможных путях сохранения и развития бывших дворянских усадеб.

Всего в программе сегодняшнего круглого стола - 14 выступлений.