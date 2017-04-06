Андрей Турчак рекомендовал профсоюзам «не выпускать джинна из бутылки»

15:45, 06 апреля 2017, ПАИ

«Уличная активность, на самом деле, очень заразна. Можно один раз выйти на улицы, второй раз, потом этого джинна, которого вы настойчиво пытаетесь выпустить из бутылки, обратно не запихнешь», - заявил губернатор Андрей Турчак на встрече с активом Псковского облсовпрофа сегодня, 6 апреля, подразумевая возросшую активность региональных профсоюзов по организации протестных митингов и пикетов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы вас никогда ни в чем не подводили, занимали позицию псковских профсоюзов, что бы там Москва ни делала, что бы там Северо-запад не предлагал. И вы об этом знаете», - напомнил глава региона. «Наши отношения эволюционировали, мы доросли до того, что в итоге было подписано трехстороннее соглашение между администрацией Псковской области, Союзом промышленников и предпринимателей и областными профсоюзами», - добавил он.

«Я вообще не понимаю, что это за формат общения такой - митинги на ступеньках, он возможен в том случае, если нет диалога. Достигать договоренность в таком формате не получится», - подчеркнул Андрей Турчак.

Губенатор заверил, что областные власти вернутся к теме индексаций зарплат в бюджетной сфере, «но не через улицу». «Это страшная штука, не увлекайтесь этим. Раскачивать ситуацию мы не имеем никакого права», - сказал он.

Андрей Турчак пообещал разобраться, почему Псковская область «провалилась по исполнению майских указов в части увеличения зарплаты работников бюджетной сферы», и исправить ситуацию. «Наши работники стали получать меньше, такого быть не должно», - подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что Псковская область дополнительно в 2016 году получит от Минфина 600 миллионов на заработную плату бюджетников и столько же – на реализацию социальных обязательств. «В конце этого года напряженности с выплатой заработной платы не будет», - заверил он.

Андрей Турчак пояснил, что принятие решения об индексации заработных плат работников бюджетной сферы в Псковской области без согласования с Минфином грозит региону санкциями «в виде отзыва средств или не предоставления этих 600 миллионов». «Но я знаю, что этот вопрос назрел. В этом году мы сможем позволить себе только одну индексацию, которую мы можем провести 1 октября, и всего на 2%. Это всё, что мы в данной ситуации сможем сделать», - добавил он, пояснив: «Больше наш бюджет не выдержит».

«С 2018 года мы вернемся к тому алгоритму, по которому мы раньше взаимодействовали», - заверил глава региона.