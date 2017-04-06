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В Петербурге в 16-этажном доме произошёл взрыв (ФОТО)

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге в 16-этажном доме №21 корпус 3 по проспекту Солидарности произошёл взрыв.

Как сообщает Fontanka.ru, очевидцы слышали два сильных хлопка, после чего в доме на уровне 13 этажа отвалилась бетонная плита облицовки, которая упала на дорогу перед одним из подъездов, задев припаркованный там автомобиль.

Фото из группы vk.com/spb_today

В результате инцидента на улице никто не пострадал. Сведений о причинах происшествия пока нет. При этом издание отмечает, что дом не подключен к газоснабжению.

В комментариях к сообщению о происшествии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» пользователи отмечают, что указанный дом находится всего в 500 метрах от дома, где сегодня в квартире, которая сдавалась внаём, было обнаружено взрывное устройство

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