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Общество

Власти области и профсоюзы договорились об индексации зарплат бюджетников с 1 октября

Администрация Псковской области и Псковский областной Совет профсоюзов договорились об индексации зарплат бюджетников с 1 октября на 2%. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи губернатора региона Андрея Турчака с профсоюзным активом, состоявшейся сегодня, 6 апреля.

Глава региона поручил включить это решение в итоговый протокол встречи. «Больше к этой теме мы не возвращаемся», - выразил надежду он, добавив, что надеется увидеть на профсоюзных митингах не протестные, а мирные лозунги, посвященные предстоящему первомаю.

Напомним, ранее на встрече с профсоюзами глава региона напомнил, что Псковская область дополнительно в 2016 году получит от Минфина 600 миллионов на заработную плату бюджетников и столько же – на реализацию социальных обязательств.

Он пояснил, что принятие решения об индексации заработных плат работников бюджетной сферы в Псковской области без согласования с Минфином грозит региону санкциями «в виде отзыва средств или не предоставления этих 600 миллионов». «Но я знаю, что этот вопрос назрел. В этом году мы сможем позволить себе только одну индексацию, которую мы можем провести 1 октября, и всего на 2%. Это всё, что мы в данной ситуации сможем сделать», - добавил губернатор.

«С 2018 года мы вернемся к тому алгоритму, по которому мы раньше взаимодействовали», - заверил глава региона.

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