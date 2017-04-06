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МЧС опровергло факт взрыва в 16-этажном доме в Петербурге

МЧС опровергло сообщение о взрыве в 16-этажном доме в Санкт-Петербурге на проспекте Солидарности.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве отметили, что бетонная плита облицовки упала из-за проведения ремонтных работ.

«На проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 м2», - заявили в ведомстве, добавив, что грохот от обрушения был принят за хлопок.

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