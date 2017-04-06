Договоры на размещение нестационарных торговых объектов в Псковской области могут стать бессрочными

17:24, 06 апреля 2017, ПАИ

Приказ «О внесении изменений в положение о порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов» обсудили на заседании консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей 6 апреля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Государственного комитета области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что документ предполагает бессрочное действие схемы, при этом договор можно будет заключать на 7 лет с пролонгацией неограниченное количество раз.

Андрей Михеев отметил, что Приказ предусматривает также публичное обсуждение схемы размещения нестационарных торговых точек с участием предпринимательского сообщества, а кроме того даёт право органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать требования к таким объектам.

Выступающий добавил, что предложения по размещению торговых объектов обсуждаются и на федеральном уровне. Там предлагается ввести льготы для крестьянско-фермерских хозяйств, и рассматриваются различные условия для развития мобильной торговли.

«Мы очень внимательно относимся к нормативно-правовым актам затрагивающим интересы предпринимателей», - включилась в обсуждение заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Татьяна Бойкова. Она назвала подготовленный Приказ «довольно интересным, конкурентным и прозрачным». «Бессрочность схемы — это вообще замечательно. Понятно на годы, как развивать свой бизнес и как работать», - подчеркнула Татьяна Бойкова и дала несколько рекомендаций, касающихся технических и других правок, в том числе, пролонгации договоров.

«Безусловно, мы еще проработаем некоторые моменты», - заверил её бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв.

Представительница прокуратуры региона Ольга Миловидова добавила, что у надзорного органа также есть определённые замечания, касаются они граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Она пояснила, что согласно документу, такие предприниматели могут претендовать на места под нестационарные торговые объекты, но из категории «хозяйствующий субъект» их следует вывести, потому что они таковыми не являются.

Замглавы администрации Пскова Татьяна Иванова отметила, что к Приказу есть ряд технических правок. Аркадий Мурылёв предложил всем заинтересованным лицам направить свои замечания в адрес комитета области по экономическому развитию.

Представитель великолукской городской администрации обозначил проблему взаимодействия с управляющими компаниями, когда нестационарные объекты оказываются на общедомовой территории после межевания земель. Также он рассказал, что за 4 года в Великих Луках ликвидировали порядка 30 нестационарных объектов, хозяев некоторых из них найти не удалось, при этом власти тратят деньги на снос, что, по его словам, тоже является проблемой.

Руководитель регионального отделения «Опоры России», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников сказал, что у муниципалитетов должно быть право принимать свои положения по размещению нестационарных объектов торговли, потому что у них разные условия, разные цели и разные задачи. «От муниципалитетов никто их права не отбирает», - ответил на это Аркадий Мурылёв.

Руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов обратил внимание на то, что в Приказе установлен минимальный срок заключения договора на размещение объекта торговли 7 лет, тогда как срок службы среднестатистического ларька – 5 лет, после чего «он превращается в сарай».

«Никто не мешает на уровне муниципалитета установить правило, когда будет меняться архитектурный вид, и на какой срок он будет действовать. По желанию заявителя, сроки размещения могут быть и меньше 7 лет», - пояснил Аркадий Мурылёв.

Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова спросила, каково будет работаться в этих условиях частным предпринимателям, малому бизнесу, хорошо им будет или плохо. «Мы сами инициировали эти действия. Это было наше обращение к бизнес-омбудсмену», - заметил Валерий Лесников.

«Речь идет о договоре аренды земли под объект нестационарной торговли?» - уточнил депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Уполномоченный по правам предпринимателей сказал, что договор будет заключаться не на аренду участка, поэтому об уплате земельного налога речи идёт. При этом он подчеркнул, что финансовые обязательства предпринимателей, которые есть сейчас, «никто не отменял».

Елена Косенкова попросила ввести ограничения на размещение ларьков возле промышленных предприятий.

«Проработаем Приказ с учётом замечаний. Будем совершенствоваться», - резюмировал Аркадий Мурылёв.