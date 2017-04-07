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В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта возбуждены четыре уголовных дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что контролирующие органы Псковской области в 2015 - 2016 годах привлекли и. о. генерального директора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ, частями 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ и дважды частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, с назначением штрафов в общей сумме 75 тыс. рублей.

В нарушение требований действующего законодательства по указанию руководителя предприятия назначенные штрафы были оплачены за счет средств ГППО «Псковпассажиравтотранс», сам и. о. гендиректора денежные средства из своей заработной платы в кассу предприятия не вносил.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, в отношении руководителя государственного предприятия возбуждены четыре уголовных дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения).

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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