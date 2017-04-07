Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки

20:11, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля в администрации Псковской области состоялось совещание по вопросу государственной кадастровой оценки участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе совещания председателям садоводств был представлен комплекс мер по снижению налоговой нагрузки на садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, который включает приведение документов на землю в соответствие с фактическим использованием, с внесением соответствующих изменений в ГКН.

Накануне на традиционной встрече губернатора с представителями Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Турчак заявил об исключении земель общего пользования из налога на садовые участки. Также на мартовском совещании А. Турчака с главами районов было принято решение о корректировке ставок налога для всех муниципалитетов на треть: с 0,3% до 0,2%.

Кроме того, в процессе обсуждения возникли дополнительные предложения по отдельным садоводческим объединениям, которые исполнитель работ по государственной кадастровой оценке - ООО «Центр экспертизы и оценки собственности» - будет рассматривать в рабочем порядке.

В результате совещания председатели садоводств поддержали предложенные меры по снижению налоговой нагрузки, выразив надежду, что их применение позволит реально изменить ситуацию. В свою очередь представители органов местного самоуправления подтвердили готовность принимать конкретные решения по предложенным мероприятиям.

Совещание прошло при участии Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, ООО «Центр экспертизы и оценки собственности», администраций города Пскова и Псковского района, а также региональных общественных организаций «Комиссия по садоводствам», «Ассоциация садоводов Псковской области» и председателей садоводческих объединений «Черняковицы-2», «Дружба», «Великорецкое-3», «Крюково».