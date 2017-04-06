Губернатор: Максимальный налог для дачников в год не будет превышать 1,4 тыс. рублей

16:17, 06 апреля 2017, ПАИ

Максимальный налоговый платёж для дачников за год будет составлять не более 1 тыс. 400 рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак на встрече с представителями профсоюзных организаций, где среди прочих вопросов поднималась тема повышения налоговой нагрузки для дачников в результате изменения кадастровой стоимости участков.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Турчак отметил, что ситуация с кадастровой оценкой земли очень сложная и зависит от набора составляющих, а не только от новой оценки, которую провели специалисты из Санкт-Петербурга. «Непонятно, почему здесь, в Псковской области, оценивают петербургские оценщики? – заметил губернатор. - Я начинаю разбираться, где псковские, выясняется, что у нас нет ни одной организации-оценщика с необходимой лицензией в регионе».

По словам Андрея Турчака, на судебных заседаниях по вопросу ощутимо повысившегося налога представители Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям поддерживают позицию садовода.

«Мы готовы и на системные решения», - подчеркнул губернатор и напомнил, что они уже обсуждались на совещании с главами районов. «Тогда мы предложили с 0,3 планку снизить нагрузки на 0,1, то есть до 0,2. Земли общего пользования будут исключены из этих решений, этой гири в 20 тыс. рублей не будет», - заверил Андрей Турчак и сообщил, что такое предложение главы муниципалитетов поддержали.

«Мы не страусы и голову в песок не прячем. К тому же работаем не ради процесса, а ради результата, да и на Некрасова [администрация Псковской области расположена по адресу Некрасова, 23 - ПАИ] амбарный замок не висит», - обратился к участникам встречи Андрей Турчак, напоминая об организованном профсоюзами митинге в поддержку садоводов. «Предлагаю считать это ошибкой, сбоем в работе и вернуться к прежнему формату», - заключил губернатор.