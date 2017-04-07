Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам Владимира Овсякова

22:38, 07 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и коллегам главного врача Наркологического диспансера региона Владимира Овсякова. Он скончался в Пскове 7 апреля на 69-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Приношу свои искренние соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Сергеевича. Это невосполнимая утрата и для пациентов Наркологического диспансера Псковской области, и для всей системы здравоохранения региона. Каждый день он спасал своих пациентов от серьезных заболеваний. Искренне разделяю горе, постигшее семью. Мы навсегда сохраним светлую память о Владимире Сергеевиче. Царствие небесное!» — говорится в соболезновании главы региона.

Владимир Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт. По распределению В. Овсяков был направлен в Псковский областной психоневрологический диспансер. В 1983 году занял должность главного врача этого медицинского учреждения, которое позже было переименовано в Наркологический диспансер Псковской области.