Арестован подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону

13:04, 08 апреля 2017, ПАИ

8 апреля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте Шарапова - 46-летнего местного жителя, который подозревается в организации взрыва на улице города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя следственного управления СК РФ Галину Гагалаеву.

Ранее этот житель Ростова-на-Дону признался содеянном и пояснил, что решил убить пострадавшего из-за ревности, замаскировав взрывное устройство под фонарик.

Напомним, в результате взрыва утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистической пострадал прохожий.

Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении Шарапова меру пресечения - содержание под стражей до июня 2017 года.