Минздрав планирует вернуть вытрезвители к началу ЧМ по футболу

13:22, 08 апреля 2017, ПАИ

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России вновь должны появиться вытрезвители. Об этом пишет газета «Известия».

В Минздраве заявили, что уже занимаются этим вопросом совместно с МВД, Минфином, Минспорта и Минтрудом, и вытрезвители появятся «в ближайшее время», но точные сроки назвать затруднились.

В свою очередь в Минздраве отметили, что уже получили аргументы всех задействованных министерств, и сейчас ведомства находятся на стадии согласования общей позиции.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн уточнил, что вопрос открытия вытрезвителей чиновники прорабатывают по поручению президента РФ Владимира Путина. «К 2018 году их точно откроют. Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Всё стоит денег», — пояснил Е. Брюн.

При этом в Министерстве финансов изданию завили, что «законопроект о вытрезвителях в Минфин России не поступал», а в Министерстве труда отметили, что не занимаются «вопросами оказания медико-санитарной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

В Министерстве спорта не смогли предоставить оперативных комментариев.

А в Министерстве внутренних дел сообщили, что выработали позицию, и решение рассматриваемого вопроса возможно при условии оказания лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответствующих услуг (временного приюта, своевременного и квалифицированного оказания первичной медико-санитарной и доврачебной медицинской помощи). Сейчас отсутствуют правовые основания в полной мере оказывать помощь нетрезвым из-за необходимости добровольного согласия на медицинское вмешательство.

«Это приводит к тому, что лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказываются на улице, что в отдельных случаях приводит к наступлению смерти от внешних причин (переохлаждение, несчастные случаи, травмы, обострение заболеваний)», — заявили представители МВД и добавили, что отсутствие полноценных вытрезвителей стало предпосылкой к росту количества преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.