Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости

14:41, 11 апреля 2017, ПАИ

Места в новой школе Пскова надо распределять по принципу территориальной близости. Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак. комментируя распределение мест в новой школе в деревне Борисовичи Псковского района, которая откроет свои двери 1 сентября.

«Тему распределения мест в новой школе мы не замыливаем, мы ее знаем, - сказал в интервью корреспонденту Псковского агентства информации Андрей Турчак. - Псковский район – это понятие растяжимое. Район большой, пригородный по отношению к Пскову. Одно дело, когда записываются жители Псковского района, которые проживают на Балтийской, или которые купили там квартиры, а другое дело, когда жители Черехи массово начали писать заявления на поступление в школу».

«Я считаю, что правильно управлению образования распределять места по принципу доступности, территориальной близости, - подчеркнул глава региона. - Понятно, что ребята в полном составе существующей школы [Псковская инженерно-лингвистическая гимназия - ПАИ] переезжают в новую. Остается некий свободный дебет, который должен быть распределен между формальными жителями Пскова, опять же, близлежащего Рижского микрорайона, Балтийской и других улиц».

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня, 11 апреля, этот вопрос станет одной из тем его встречи с депутатами фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы. «Мы этой теме отдельно уделим внимание и, думаю, что сегодня вместе с депутатами найдем выход из сложившейся ситуации», - заключил губернатор.

Напомним, в конце минувшей неделе стало известно об аннулировании списка будущих первоклассников новой школы, а на подъездах жителей домов ЖК «Европа» появилось объявление, что местные дети не попадут в новую школу, поэтому должны обращаться в районные. Ситуация стала одной из самых обсуждаемых в Пскове.

Ранее глава Пскова Иван Цецерский также заявил, что система образования должна учитывать место жительства учащегося относительно местонахождения школы, чтобы это было минимально короткое расстояние.