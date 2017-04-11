Тысячи книг в ходе автопробега из Петербурга в Псков надеется получить областная библиотека

14:59, 11 апреля 2017, ПАИ

Книжный автопробег из Санкт-Петербурга в Псков состоится в рамках XIV Международного книжного форума «Русский запад», который пройдет 18-20 апреля. Об этом сообщила заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Псковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Дуброва на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Дуброва уточнила, что организатором пробега выступает индивидуальный предприниматель Ольга Кичигина, и отметила, что в прошлом году библиотеке подарили более 2 тысяч книг. «В этом году их будет не меньше: художественная литература, публицистика. Если экземплярность будет большой, с удовольствием поделимся с муниципальными библиотеками», - сказала она.

Наталья Дуброва подчеркнула, что проведение акции дарения книг стало доброй традицией. «Этот год не исключение. За нашу многолетнюю практику были разные дарители, разные объемы собранных книг, разные получатели. В этом году акция имеет две составляющие. Мы подводим итоги акции «Дарите книги с любовью». 14 февраля мы организовали площадку по сбору книг для сельских библиотек. За два месяца мы собрали книг не так много, но это новые книги», - рассказала она. Издания будут переданы в Красную библиотеку в Себежском районе, Мильцевскую библиотеку в Печорском районе и Палкинскую центральную районную библиотеку. «До 14 апреля можно еще приносить книги. Очень важно, чтобы они были новыми», - добавила представитель ПОУНБ.

В свою очередь директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова, пояснила, почему получателями станут вышеназванные библиотеки: «Мы на протяжении пяти лет именно в Красной волости, в деревне Сутоки, проводим раз в два года Бунинские чтения. Мы хотим поддерживать ту территорию, которая требует развития. Мильцы – библиотека очень маленькая, но потрясающе работающая. Там маленький музей жизни села. Палкино – совершенно другая ситуация, очень плохое положение с комплектованием фондов».

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