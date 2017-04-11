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Общество

Спецпредложения представят псковичам туроператоры и гостиницы на выставке «Время отдыхать!»

На туристической выставке-ярмарке «Время отдыхать!», которая состоится 22 апреля в Пскове в экспоцентре «Бизнес без границ», туроператоры региона и объекты отдыха и туризма представят гостям и жителям города свои специальные предложения. Их можно будет приобрести на месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оргкомитете выставки.

Среди участников мероприятия ООО «Славянский тур», ООО «Континент-тур», ООО «Бюро путешествий Планета», ООО «Салон путешествий «Дива». Псков», ООО «Туристско-экскурсионное предприятие «Псков-ИВТ», ООО «Туристическое агентство «ГЛОБУС», ООО «ГЛОБАЛ ТРЭВЛ ПСКОВ», ООО «Атмосфера путешетсвий», ООО «Вексимо Тейп Тур», СОП Псковский облсовпроф, ООО «База отдыха «Калацкое», УО «Соцтурпроф», ООО «СевЗапИнвест» («Спа до неба» и «БезДна»), ООО «Ресторанный партнер» (HANSA), ФГБУ Национальный парк «Себежский» и ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Организатором мероприятия выступает АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» при поддержке госкомитета Псковской области по культуре. В рамках мероприятия состоится также ярмарка мастеров с творческими мастер-классами и Праздник псковского пирога.

Подробности в группе мероприятия «ВКонтакте».

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22 апреля в Пскове пройдёт туристическая выставка «Время отдыхать!» Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
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