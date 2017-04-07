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Спорт

Параметры строительства спортобъекта на Поземского обсудили на публичных слушаниях в Пскове

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объекта по улице Леона  Поземского, 79. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заседание провел заместитель главы города Пскова Игорь Сиротин. В мероприятии также принял участие депутат Псковской городской Думы по данному округу Григорий Стороненков.

Заявитель планирует возвести на данной территории объект спортивно-оздоровительного назначения. Чтобы соблюсти нормативное расстояние от границы улицы Ипподромной, объект требуется сместить в пределах участка, для этого застройщик просит разрешение на уменьшение минимальных отступов от границ смежных территорий.

Жители соседних участков выразили обеспокоенность, что при строительстве нового объекта их территории будут подтапливаться. Заявитель заверил, что все требования к водоотведению будут учтены при проектировании и возведении здания.

По итогам публичных слушаний вопрос получил положительную рекомендацию.

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