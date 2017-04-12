Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»

17:01, 12 апреля 2017, ПАИ

Поступили первые заявки на участие в ралли «Голубые озёра», которое имеет статус VIII этапа Кубка России по ралли, III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, на данный момент в списке пока пять экипажей – два из Москвы, два из Санкт-Петербурга и один из Иваново.

Приём заявок на участие в гонке продлится до 18:00 28 апреля. Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 или по e-mail: faspo@inbox.ru. Список заявленных экипажей со стартовыми номерами будет опубликован 2 мая.

Также до 18:00 28 апреля гонщики могут подать заявку на участие в тестовых заездах, которые пройдут 5 мая в Пустошкинском районе на участке дороги между деревнями Забелье и Маево.

6 мая гонщиков ждут ознакомление с трассой ралли, техническая инспекция и церемония открытия гонки, которая намечена на 19:00. Состоится она в городе Великие Луки на площадке у торгового центра «Апельсин» (улица Вокзальная, 11). Сразу после выступления официальных лиц начнётся показательные выступления участников ралли, как это было в прошлом году перед стартом всех трёх псковских этапов Кубка России.

Старт ралли состоится 7 мая в 9:00 из деревни Рокачино Пустошкинского района. Гонщикам предстоит проехать порядка 200 километров, из которых около 83 километров – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков.

Церемония награждения победителей состоится в этот же день в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.

В Федерации автоспорта региона напомнили участникам соревнований, что до 5 мая на территории Псковской области запрещены любые тренировки или тестовые заезды без согласования в установленном порядке с местной администрацией. Нарушение данного запрета может повлечь отказ в старте ралли «Голубые озера - 2017».

Напомним, что ралли «Голубые озёра» не проводилось несколько лет. Последняя гонка с таким названием состоялась в мае 2013 года. После этого организаторы отказались от её проведения, объяснив своё решение проблемами с дорогами в Невельском районе. В этом году гонка вернулась, её трасса претерпела изменения.