Дело вкуса: Псковская кухня международного гастрофорума

10:53, 13 апреля 2017, ПАИ

20-22 апреля в Пскове при поддержке областной администрации пройдёт Международный этногастрономический форум «Вкус без границ». Первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова объясняет, почему псковские власти заинтересованы в этом мероприятии и какого эффекта они от этого гастрофорума ожидают.

В рамках стратегии развития туризма в Российской Федерации определены основные направления этой деятельности в зависимости от того потенциала, которым обладают регионы. Зная туристический потенциал Псковской области, а также изучив опыт проведения в областном центре гастрономических форумов на общественных началах, администрация региона решила поспособствовать проведению в Пскове гастрономического форума международного уровня. Наша цель – поддержать фермерские хозяйства, которые могли бы поучаствовать в создании туристических гастрономических маршрутов, и, конечно, создание таких маршрутов.

Скатерть-самобранка

Поэтому мы объединили свои усилия с Центром поддержки экспорта и заинтересованными представителями бизнес-сообщества, а также с фермерами, чтобы помимо традиционных презентаций и дегустаций предоставить участникам гастрономического форума насыщенную деловую программу. Нам было важно организовать площадку для общения специалистов в области гастрономии при участии руководителей крупных ассоциаций кулинаров, рестораторов и отельеров из Москвы и Санкт-Петербурга, которые имеют куда больший опыт соответствующей работы и гораздо большие возможности по исследованию этого рынка.

Деловая программа псковского гастрофорума включает в себя «круглые столы», но не только. Разумеется, мы планируем и дегустации с презентациями, а по завершении форума ещё и рестотур по псковским заведениям общепита, который позволит приглашённым специалистам получше познакомиться с местной кухней, протестировать её и высказать свои пожелания-замечания на её счёт.

Вдобавок сразу после форума в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в павильоне Фонда гарантий и развития предпринимательства пройдёт региональная туристская ярмарка «Время отдыхать», в рамках которой также состоятся презентации и дегустации, а кроме того мастер-классы по сервировке стола и приготовлению псковского пирога.

То есть, в этот раз мы собираемся задействовать все наши инструменты и ресурсы, чтобы максимально изучить возможности региона по гастрономическому туризму и наилучшим образом продемонстрировать эти богатства.

Натурпродукт

Наверное, впервые гастрономическому туризму будет уделено столько внимания, и это правильно. Почти все другие виды туризма в Псковской области успешно развиваются и уже зарекомендовали себя. И только гастрономический туризм до сих пор существует в зачаточном состоянии. При этом мы хорошо изучили все загородные объекты отдыха, которые предлагают или могут предложить туристам дополнительные гастрономические услуги, и в принципе знаем, кто на что способен. Поэтому я очень надеюсь, что проведение международного гастрономического форума позволит нам их объединить и к следующему сезону создать новый туристический продукт.

В идеале это должен быть гастрономический туристический маршрут. Но сперва, я думаю, мы будем внедрять у себя в регионе гастрономический туризм как дополнительную услугу или сопутствующий продукт.

Например, туристы после посещения какой-то достопримечательности смогут заехать на ферму и познакомиться с местной кухней, поучаствовать в дегустации или мастер-классе. Может быть, у них появится возможность заранее заказать себе красиво оформленные пакеты с уникальными местными продуктами.

В любом случае мы постараемся, чтобы они узнали, что в Псковской области есть много не только интересного, но и вкусного.

Видит око, да зуб неймёт

Известно, что многие псковские рестораторы бьются над созданием уникальных псковских блюд и пристально изучают исторические источники, чтобы понять, какими традиционными кушаниями могла бы прославиться псковская земля. Возможно, общими усилиями мы наконец-то создадим псковские гастрономические бренды. Не можем не создать. Ведь на этногастрономическом форуме в Пскове планируется такая концентрация творческой мысли, что это по-любому должно вылиться во что-то интересное.

А пока у нас в планах хотя бы заинтересовать туристов псковской кухней как таковой, побудить их глубже исследовать наш туристический рынок. Ведь я много бываю на туристических выставках и часто слышу там один и тот же вопрос: «Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы… Это всё мы уже видели. А что у вас ещё-то есть интересного?» Понимаете, возвратный турист есть – это уже хорошо. Это говорит о том, что у нас в регионе непаханное поле возможностей, чем его ещё можно привлечь. Гастрономический туризм – одна из таких возможностей. Но наши турфирмы пока его не предлагают, ведь им особо нечего предложить.

Поэтому мы приглашаем на наш форум специалистов по туристическому бизнесу из тех регионов, где он уже себя зарекомендовал. Например, из Вологодской области, которая уже разработала и успешно внедрила гастрономические туры в связке с агро- и экотуризмом. Наши соседи готовы этим опытом делиться.

Счастье есть

По большому счёту нигде в России ещё пока нет хорошо проработанных гастрономических туров в чистом виде, но мы должны стремиться к этой цели и использовать для этого все имеющиеся у нас возможности. Международный этногастрономический форум «Вкус без границ» - это шанс получить максимум информации, изучить чужой полезный опыт и скооперировать тех, кто способен применить этот опыт в нашем регионе.

Мне хотелось бы получить от этого форума результат в виде появления в Псковской области новых туристических аттракций, которые потом могли бы сложиться в полноценный гастрономический маршрут. С прицелом на то, чтобы в ближайшем будущем Псковская область обзавелась своими гастрономическими турпродуктами.

Я думаю, что это вполне возможно, поскольку мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы от первого Международного этногастрономического форума в Пскове была реальная отдача. И тогда на следующем таком форуме мы бы уже разрабатывали трансграничные гастрономические туристические маршруты в преддверии Международных Ганзейских дней 2019-года.

Записала Ольга Миронович