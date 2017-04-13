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Общество

Участники Пасхального фестиваля смогут помочь потерявшей память псковичке

Благотворительная акция состоится в рамках Пасхального фестиваля в Пскове, который пройдет 23 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического отдела Молодёжного центра Андрей Таскаев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 13 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Таскаев рассказал, что на фестивале будут работать 12 ремесленников. В частности, умельцы проведут мастер-классы, в том числе бесплатный по раскрашиванию яиц. Также желающие смогут приобрести различные изделия ручной работы, например, народные куклы, пасхальные сувениры и многое другое. Часть денег от их продажи будет направлена на благотворительность.

Кроме того, волонтёры-практиканты будут ходить со специальными ящиками для сбора пожертвований.

Собранные средства будут переданы нуждающейся в помощи Вере Степановой. Эта женщина после родов впала в кому, но затем пришла в себя, однако никого не помнит и не понимает, где находится.

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