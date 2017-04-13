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Культура

Оркестр «Геликон» станет участником музыкального представления с 3D-проекциями в Пскове

Оркестр «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Александра Роора станет участником музыкального действа с использованием проекций и видеомэппинга, которое состоится  21 апреля у здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове в рамках 43-го Фестиваля русской музыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Фото предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

В представлении примет участие ансамбль «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Александра Роора. Коллектив выступит с музыкальной программой, посвященной истории развития русской музыки. Игра музыкантов будет сопровождаться видеомэппингом - 3D-проекциями и световыми эффектами на стены кинотеатра «Октябрь».

Продолжительность действа составит 30 минут. Начало в 21:00. Вход будет свободным для всех желающих.

Фото предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» существует уже больше десяти лет. Его создателем и бессменным руководителем на протяжении всего этого времени остается Александр Роор. Он, в свое время, также стал основателем и первым директором Псковского симфонического оркестра.

Обладатель гран-при 3-го Всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, «Геликон» выступает не только в России, но и за рубежом. В коллективе «Геликона» воспитаны несколько поколений оркестрантов. Музыканты коллектива не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Подробная афиша 43-го Фестиваля русской музыки размещена здесь.

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