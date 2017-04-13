Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога

18:17, 13 апреля 2017, ПАИ

Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

У каждого кулинара, который принесет свой пирог 22 апреля с 10:00 до 13:00 на «Золотую набережную» на «Добрый завтрак», организаторы будут брать контактные данные. Затем, в 13:00, будет произведена жеребьевка и случайным способом определен счастливчик, который получит приз — подарочный сертификат на посещение ресторана номиналом 1000 рублей от компании «Ресторанный партнер». Если победителя не окажется на месте, ему сообщат об этом по телефону; результаты розыгрыша будут также опубликованы здесь и здесь.

Кроме того, все, кто придет на праздник со своим пирогом, также получат от организаторов значки с символикой праздника и надписью «Я пеку #ПсковскийПирог».

«Праздник псковского пирога - замечательное, доброе и очень вкусное мероприятие! Думаю, именно такие события, возникающие спонтанно, можно даже сказать, по велению души, действительно объединяют людей, создают городскую среду, добрую и уютную. Обязательно буду участвовать в этом году и постараюсь придумать новый пирог. Надеюсь, он понравится гостям праздника!» - кондитер, один из участников первого Праздника Псковского пирога, который прошел в Пскове 16 апреля 2016 года Александра Малова.



«Принять участие в первом Псковском пироге мы решили без долгих раздумий. Дети воскресной школы сами готовили угощение (пирожки и пирог с яблоком и брусникой) под чутким руководством нашего шеф-повара. Нам очень понравилась атмосфера праздника: радостные и доброжелательные гости и солнечное весеннее настроение. В этом году с удовольствием примем участие в Празднике пирога. А так как он выпадает на Светлую Седмицу, неделю празднования Воскресения Христова, мы будем рады поделиться радостью Пасхи и, конечно, пасхальными угощениями.Замечательно, что в нашем городе есть такое мероприятие, на котором каждый сам -и участник, и «пекарь», и гости могут поделиться добротой и радостью", - отметила прихожанка храма Василия на Горке, мама ученицы Воскресной школы Анна Григорьева.

Напомним, что Праздник псковского пирога появившийся как общественная инициатива в апреле 2016 года, в этом году состоится 22 апреля. С 10:00 до 13:00 на «Золотой набережной» будет работать площадка «Псковский пирог на завтрак», с 12:00 до 19:00 на выставке-ярмарке «Время отдыхать!» в рамках площадки «Время отдыхать в России и есть пироги в Пскове» пройдут дегустации, угощения и кулинарные мастер-классы, в том числе по выпечке пирогов и пирожков. Кроме того, бесплатными пирожками можно будет угоститься во многих кафе и ресторанах города, а также печь пироги дома. Все кулинары могут получить призы, подробности здесь.