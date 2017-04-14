Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова

09:57, 14 апреля 2017, ПАИ

В доме № 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове (Дом Гельдта) открылось заведение местной сети общепита «Пиццерия - суши-бар «Милано», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, до начала марта помещение, в котором расположилась пиццерия, занимало кафе «Карамель», принадлежавшее группе компаний «Ресторанный партнер».

Ранее ПАИ сообщало, что в Дом Гельдта «Милано» переезжает из дома № 50а по Октябрьскому проспекту. Представители заведения сообщали, что пиццерия сохранит прежнюю ценовую политику, но будет позиционировать себя в более высокой категории. При этом в «Милано» по-прежнему не будет крепкого алкоголя и коктейлей на его основе.