Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

22:59, 14 апреля 2017, ПАИ

Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018». Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пишет interfax.ru. «Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - заявил К. Эрнст 14 апреля, отвечая на вопрос, не возникнет ли у России проблем из-за отказа от вещания конкурса в этом году.

Напомним, Россия выбрала для участия в «Евровидении-2017» певицу Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезжать в страну в течение трёх лет как незаконно посетившей Крым.

После этого Европейский вещательный союз предложил России принять участие в «Евровидении-2017» через спутник, либо заменить артиста. Однако, оба предложения были отклонены российским Первым каналом, который к тому же отказался транслировать конкурс. От трансляции также отказалась ВГТРК.