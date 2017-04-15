С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км

09:33, 15 апреля 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня, 15 апреля, тариф государственной системы «Платон» по взимании платы с тяжелогрузов (фур массой свыше 12 тонн) за проезд по федеральным дорогам вырос с 1,53 рублей за км до 1,9 рублей за км. Напомним, изначально планировалось, что с сегодняшнего дня тариф вырастет до 3,06 рублей, однако 23 марта 2017 года после встречи с представителями малого и среднего бизнеса премьер-министр Дмитрий Медведев согласился установить льготный тариф до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог.

«Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,9 рубля», - сообщила ранее пресс-служба правительства.

Добавим, по итогам мартовской встречи премьера с грузоперевозчиками было решено, что дальнобойщики сами будут выбирать федеральные дороги для ремонта за счёт сборов «Платона». Для этого Минтранс России и ОНФ открыли cсоответствующее голосование на сайте «Карта убитых дорог», созданном движением «Убитые дороги», которое возглавляет депутат Госдумы, пскович Александр Васильев.

По результатам опроса владельцев и водителей грузовиков на ремонт выбранных ими дорог будут выделены средства дорожного фонда, собранные с помощью системы «Платон». «Сама система основана на принципе «пользователь платит», с помощью голосования перевозчики будут и выбирать дороги, и контролировать, куда пошли внесённые ими средства», - отметил первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих, передаёт «Интерфакс».

Напомним, система «Платон» была введена в действие 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные с дальнобойщиков, идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за использование трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы, по данным на 15 апреля 2017 года, превысили 23,5 млрд руб. Средства от «Платона» позволили отремонтировать более тысячи километров в 40 городах и регионах, а также софинансировать ремонт 24 аварийных путепроводов и строительство семи крупных мостов, таких, как Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове и Затонский мост в Уфе.