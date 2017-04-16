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Общество

Православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение

16 апреля у православных христиан наступила Пасха – Светлое Христово Воскресение.  Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Псковской области. Они начались за час до полуночи и продлятся до утра.

В 0:00, с наступлением Пасхи, верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!». В ответ они слышат: «Воистину Воскресе!».

Отметим, что после пасхального богослужения православные псковичи будут разговляться освящёнными куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.

Накануне Пасхи, 15 апреля,  в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь, его частицы из Иерусалима доставили в Россию. Как правило, Благодатный огонь привозят и в Псков.

Событие Воскресения Христова знаменует собой победу над грехом и смертью и начало бытия мира, искупленного и освящённого Господом Иисусом Христом. В этот день совершилось перехождение от смерти - к жизни и от земли - к Небу.

Согласно христианскому учению, в ночь на воскресенье, на третий день после страданий и смерти, Иисус Христос воскрес из мёртвых. Его человеческое тело преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи.

В этот день Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать его тело, так как они не успели этого сделать при погребении. Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Увидев, что камень отвален от гроба, она сразу же побежала к Петру и Иоанну со словами: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Когда все собрались у входа в пещеру, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Он сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал ещё будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мёртвых».

После Пасхи для православных начинается Пасхальная святая неделя, которую называют Светлой седмицей. На этой неделе верующие отмечают воскрешение Христа, ходят друг к другу в гости, поздравляют друзей и близких. В пасхальную неделю принято навещать больных, совершать милосердные и благотворительные дела.

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