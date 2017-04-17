В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)

10:10, 17 апреля 2017, ПАИ

В Пскове снесли кафе «Изба», располагавшееся на левом берегу реки Великая, под Ольгинским мостом. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на площадке, где ранее располагалось кафе, остались лишь строительный мусор и отдельные элементы благоустройства.

Напомним, постановление о демонтаже кафе «Изба» подписал глава администрации города Пскова Игорь Калашников в марте 2016 года. ООО «Тоскана», которому принадлежит кафе, должно было в течение 15 дней с момента вручения данного постановления произвести демонтаж незаконно размещенных некапитальных сооружений: нестационарного торгового объекта – кафе с бревенчатыми фасадами коричневого цвета, с четырехскатной крышей, покрытой тростниковой соломой, ориентировочным размером 7м х 8м, хозяйственные постройки: деревянный сарай; две беседки (веранды), столы, скамейки и элементы декора (ограждение из соломы, цветники, кадки, бочки, две повозки, светильники, пешеходные дорожки, мельница, декоративные камни).

О том, что начался демонтаж «Избы», ПАИ сообщало в марте 2017 года.