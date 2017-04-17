Около 1,5 млрд долларов потеряла Россия из-за торговой войны с Турцией

22:48, 17 апреля 2017, ПАИ

Эксперты посчитали объёмы ущерба для России от ситуации с поставками турецких помидоров в страну, пишет Gazeta.ru.

«Эта «война» освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 млрд долларов, но создала проблемы для российского экспорта зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на корм в Турцию в размере 1,3–1,5 млрд долларов», — уточняется в докладе экономистов.

Турция смогла переориентировать потоки помидоров и потеряла только 10% экспорта после запрета на поставки этой продукции в Россию. Экспорт помидоров из Турции в страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы, вырос в 2016 году по сравнению с предыдущим многократно: в Белоруссию — в 7,3 раза, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза.