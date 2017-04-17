Подарки для партии

10:03, 18 апреля 2017, ПАИ

ЛДПР на выборах в прошлом году едва не обогнала КПРФ и чуть не заняла второе место. Но любой успех, чтобы говорить о его закономерности, требует повторения. Между тем 2017 год либерал-демократы в Псковской области начали скорее с проблем, чем достижений. На выход попросились (по другой версии, попросили) несколько примелькавшихся в СМИ членов партии, ходили разговоры о переделке портфелей внутри регионального отделения. Об этом, а также о предстоящих в сентябре муниципальных выборах и работе в областном Собрании «Псковская правда» поговорила с координатором областного отделения партии, лидером фракции ЛДПР в региональном парламенте Антоном Минаковым.

Самое боевое крыло

- Антон Александрович, можете в нескольких словах обрисовать нынешнее положение регионального отделения ЛДПР? Не слишком ли «вяленькой» стала партия?

- Мы сейчас находимся на подъеме. Это показывает и количество людей, которые сейчас вступают в партию. В региональном отделении более двух тысяч членов, по активу – точную цифру не скажу. Достижения – это, конечно, результат на прошлых выборах, где мы взяли процент больше, чем в 2011 году.

У нас выросло число проводимых мероприятий. Мы реорганизовали молодежную организацию. В ближайшее время планируем, как это было в 2015 году, выйти на первое место среди партий по количеству уличных мероприятий. Из основных задач, конечно, подготовка к муниципальным выборам: большая часть сил отделения сейчас направлена на работу с кандидатами, с населением, подготовку документов.

- А что за молодежное движение? Снова «Соколы Жириновского»?

- Названия как такового нет, есть незарегистрированное, его придумала Москва: «Время молодых». Руководитель молодежной организации имеет сейчас статус помощника координатора по работе с молодежью. Это Артем Васильев, он в партии с 2011 года.

- Чем будет заниматься молодежная организация? Это боевое крыло партии?

- Это самое боевое крыло. Во-первых, это наш кадровый резерв, я сам когда-то начинал в молодежной организации. Фронт работ у ребят очень большой. Начиная от стандартного - организаций публичных мероприятий, до социальных акций – уборки города, сотрудничества с детскими домами. Например, на прошлой неделе были в Себеже, до этого в Гдовском районе. Пообщались с детьми, поставили им новую мебель в столовую, подарили канцелярские товары.

Так что молодежка – это наша ударная сила, которая делает видимой работу партии не только в стенах парламента, но и доносит наши идеи до улицы.

Поэтому работу партии «вяленькой» я точно назвать не могу.

Страсть к фотографии

- Последние два месяца из отделения наблюдается отток партийцев, которые были на слуху: ушли Игорь Иванов, Павел Бикташев. Это потери для партии?

- Это подарок для партии. Бикташев был отчислен коорсоветом из партии еще в 2015 году. Иванов пошел на опережение, и незадолго до того, как он написал заявление о выходе из партии, высшим советом, обращаю на это внимание – высшим советом партии, было принято решение о его исключении. До этого решения к нам приезжал партийный куратор депутат Госдумы Антон Морозов, он общался с Игорем Евгеньевичем, после его возвращения в Москву было принято решение Иванова из партии убирать.

Я безумно рад, что так произошло. Мое мнение, мнение моих коллег: репутации ЛДПР такие «генералы» со всем своим войском пользы не приносят.

- Чем вас не устраивал Иванов? Он же был своего рода затычкой, постоянно участвуя в выборах от ЛДПР.

- Это, в первую очередь, страсть Игоря Евгеньевича к фотографированию самого себя со всех сторон на всех акциях. Что касается участия в выборах, то такая возможность есть у любого члена партии, который подходит под ряд требований. Иванов изъявлял желание пройти и там, и там, и там – я ему в его желании не отказывал. Его работа была больше на себя и свое самолюбие.

А то, что «Родина» подобрала Иванова и Бикташева, уверен, «родинцы» об этом сами вскоре будут сожалеть.

- Хорошо, а в региональное отделение ЛДПР какие-нибудь знаковые люди вступили?

- Знаковые – вы имеете в виду медийные?

- Это вам оценивать.

- Сергей Литвиненко, он был членом партии давно, вошел в состав областного Собрания. Очень уважаемый человек и среди партийцев, и среди псковичей. Избрался Юрий Павлинов, который проделал колоссальную работу в Великих Луках: до него отделение там фактически не работало.

Для нас любой, кто вступает в партию, знаковый человек. Мы не стремимся, как «Единая Россия» приглашать к себе звезд, спортсменов, певиц. Нет, наши двери открыты абсолютно для любого.

«Партия – это не только Жириновский»

- Кстати, как складываются ваши отношения с Павлиновым? В интервью нам Антон Морозов подтвердил, что Павлинов действительно был в аппарате партии, где лоббировал свою кандидатуру на пост координатора регионального отделения.

- Противоречий между нами нет. Помимо деловых у нас дружеские отношения. Я прекрасно понимаю, что нельзя стягивать на себя все должности. Рано или поздно начинаешь успевать только либо тут, либо там. Кроме того, по уставу нельзя занимать должность координатора отделения более двух сроков, если нет дополнительного согласования с председателем партии. Я не против кандидатуры Павлинова, других людей, которые готовы помогать в партийной работе с перспективой стать координатором. Время покажет. В первую очередь решение будет приниматься Владимиром Вольфовичем.

Мои полномочия заканчиваются 14 мая 2018 года. Я не исключаю, что партийная конференция по избранию координатора пройдет раньше, но пока предстоит много другой работы. В конце мая – начале июня пройдет автопоезд, будем организовывать концерты по области. Здесь нас поддерживают такие звезды, как Катя Лель, Алексей Гомон. Я запросил такое мероприятия и для Пскова…

- А Владимир Вольфович, который был когда-то постоянным гостем области?

- Если не ошибаюсь, он был у нас в октябре 2011 года, перед выборами в областное Собрание. У нас большая страна, недавно стала еще больше, и Владимир Вольфович, на мой взгляд, в первую очередь ездит по тем регионам, где необходима его дополнительная поддержка.

О его приезде в Псковскую область говорить пока преждевременно.

- То есть так: занят Жириновский другими – и слава Богу?

- Нет, нет. У меня будет с ним встреча в конце апреля, это будет его день рождения.

- В этот день встреча с ним будет у всех.

- …И естественно, будем приглашать его к себе. Но партия ведь – это не только Владимир Вольфович, это еще десятки талантливых людей, которые также должны выполнять свою работу. И они также будут приезжать в Псковскую область. К лету эта работа усилится.

- Как складываются ваши отношения с Сергеем Макарченко? Он отошел от дел в партии или вы его не допускаете к этим делам? На ваш взгляд, партия потеряла или приобрела от его перехода на работу в Фонд капремонта?

- Отношения у нас давно сложились. Он действительно не участвует в работе партии, работает в Фонде, работа занимает у него все время. Но Макарченко остается членом ЛДПР и моим другом.

Никто его от дел специально не устранял, показатель – его участие в выборах в прошлом году. И небольшой спойлер, он, наверное, будет участвовать в этом году в выборах в Псковскую гордуму.

Его должность в Фонде, конечно, проблемная, но лучше пусть ее занимает Макарченко: я его знаю как порядочного человека, и если он взялся за дело, то доведет его до конца. Он на своем месте и справляется со своей работой.

«Извините, задолбали»

- Антон Александрович, на предстоящих выборах на сколько мандатов в Псковской и Великолукской гордумах претендует ЛДПР, в каких районах вы намерены сделать ставку на победу? Только не говорите, что задача – победить везде.

- С языка сняли. Но если быть объективными, то мы планируем увеличить наше представительство в Псковской гордуме, с одного до трех депутатов. Это программа-минимум. По муниципалитетам мы будем закрывать кандидатами сто процентов выборов.

- Так в каких районах ЛДПР рассчитывает на победу?

- Если смотреть результаты предыдущих кампаний, у нас неплохая поддержка в Острове, в Себежском, Великолукском и Новосокольническом районах.

- Кто возглавит список партии на выборах в Пскове?

- Конференции я буду предлагать свою кандидатуру. В общем-то, это устоявшаяся практика.

- Готовы ли вы договариваться с другими партиями о выдвижении кандидатов на выборах глав районов?

- Ни в какие коалиции ЛДПР вступать не будет, не будет никаких разменных округов и районов. Мы самодостаточны.

- Возвращаясь к Пскову. Устраивает ли вас сложившаяся в Пскове система местного самоуправления: глава Пскова – глава администрации города.

- Надо вообще прекращать эту постоянную чехарду со сменой всякого рода моделей, с то назначаемостью, то выборностью губернаторов. Вот сейчас перед выборами изменили нарезку округов в гордуму. Не надо менять коней на переправе. Хотите менять систему – делайте это после выборов. Моя позиция - задолбали, уж извините.

Считаю, что сейчас модель МСУ в Пскове менять не надо. К этому вопросу надо возвращаться только после выборов.

«Дружить – не дружим»

- Считаете ли вы возможным политическую кооперацию, альянсы с Олегом Брячаком, Львом Шлосбергом? В прошлом созыве областного Собрания такие прецеденты были.

- Были. Но я бы не назвал их союзами или альянсами. Сотрудничество на выборах допускаю в плане наблюдения на участках, контроля честности. Ни одна партия не закроет все участки, и взаимопомощь тут бы пригодилась.

Но вступать в коалиции, подписывать какие-то согласительные документы, как мне предлагали в прошлом году, договариваться о размене округов мы не намерены.

Если говорить о работе в областном Собрании, то в минувшем созыве была другая расстановка сил, оппозиция была чуть сильнее. Нам казалось, что работать сложно, но теперь я понимаю, что тогда как раз было намного проще. Поэтому в нынешнем созыве, в котором оппозиция ослаблена, если ЛДПР выдвинет какую-то законодательную инициативу, а ее поддержат другие партии, ничего постыдного или плохого не вижу.

Что касается личных отношений, то на любой работе надо быть профессионалом, а личное – оставлять дома.

- Как вы относитесь к появлению в регионе отделения «Открытой России»? Считаете ли вы возможным для ЛДПР, для себя контакты с представителями движения Ходорковского?

- Отношение крайне негативное. Никаких контактов с организациями, финансируемыми из заграницы, беглыми олигархами мы не поддерживаем принципиально. Эта установка нормального гражданина России, который понимает, что хорошо для страны, который не собирается греть карман и баламутить. Ни с Ходорковским, ни с Навальным мы ничего общего иметь не будем.

- Как складываются отношения либерал-демократов с губернатором, с администрацией Псковской области?

- Отношения ровные. Не сказал бы, что они плохие или хорошие. Прохладные. Дружить не дружим, но и конфронтации нет. Пока сами не дают повода, на рожон не лезем.

- Антон Александрович, дайте оценку общественно-политическому климату в Псковской области. Какие вы видите точки напряжения?

- Климат сложный и напряженный. Во-первых, изменился расклад сил в областном Собрании, и «Единая Россия» имеет подавляющее большинство голосов. Доходило до казусов, когда по принципиальным вопросам, законопроектам, ухудшающим жизнь, единороссы не давали своим оппонентам высказаться, большинством голосов голосуя за прекращение прений. Мы предупреждали, что такие законы начнут приниматься через три месяца после формирования нового состава Собрания. Мы ошиблись: их начали принимать через месяц. И эта тенденция продолжается.

Предвижу, что выборы в Пскове в этом году будут еще более грязными, чем в прошлом году. Это связано в первую очередь с конфликтом между Андреем Турчаком и Олегом Брячаком. С Олегом Михайловичем не могу согласиться - с формой подачи его претензий, с администрацией – с тем, как она на эти претензии реагирует.

- Вы выступили за возвращение монархии в Россию…

- Я немного не так выразился. Я разделяю мнение партии, Владимира Вольфовича, который не раз говорил, что для России падение монархии – самая большая беда. Если бы ЛДПР существовала в том 17-м году, мы бы поддержали монархию, сделали бы все, чтобы революции не было. 70 лет коммунизма, несмотря на грандиозные победы, оттянули страну на несколько шагов назад. А достижения были вопреки, а не благодаря коммунизму. За счет народа, который умудрялся выживать.

- Есть ли в современной России человек, который мог бы стать монархом?

- Есть. Жириновский.