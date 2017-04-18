Оборудование на 660 млн рублей закупила Псковская область для нового перинатального центра

12:17, 18 апреля 2017, ПАИ

Оборудование на 660 млн рублей закупила Псковская область для нового перинатального центра в Пскове. В ближайшее время планируется объявить конкурсы на покупку недостающего медицинского оборудования. Об этом 18 апреля на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил председатель регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Информация рассматривалась в рамках обсуждения вопроса «о ходе выполнения постановления Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2016 № 136 «О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по состоянию за I квартал 2017 года».

Игорь Потапов отметил, что, если всё пойдёт по плану, новый перинатальный центр будет введён в эксплуатацию в конце года, «начнутся переезды». По его словам, для переоборудования старого здания перинатального центра необходимо подготовить проектно-сметную документацию, которая обойдётся в 5,46 млн рублей, и провести строительно-монтажные работы на 50,6 млн рублей.

Депутат Анатолий Тиханов уточнил, удастся ли сдать центр в срок. Игорь Потапов пояснил, что научно-проеткный центр «Гипроздрав» некачественно подготовил рабочую документацию, дефекты в ней есть до сих пор, поэтому работы вынужденно останавливаются. Он также уточнил, что в результате на сегодня кредиторская задолженность за уже выполненные работы составляет 110-120 млн рублей. Однако, по его словам, за счёт увеличения авансовых платежей планируется решить этот вопрос и сдать перинатальный центр в установленный срок.