Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике

17:48, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля, в день 775-летия победы воинов Александра Невского в Ледовом побоище на Чудском озере, в Псковском музее-заповеднике представили монументальное полотно (2 на 4 метра) Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» из фонда Иркутского художественного музея. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы присутствуем на выставке одной картины, которая органично вписалась в галерею Псковского музея, обладающего богатейшими сокровищами. Это замечательная картина уже советского периода, но при этом она ярко отражает историческое событие на Чудском озере. Появление картины в Пскове стало возможным благодаря усилиям нашего земляка Владислава Туманова и при поддержке губернатора Иркусткой области Сергея Левченко и губернатора Псковской области Андрея Турчака», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и добавила, что прежде чем картину увидели псковичи, произведению пришлось преодолеть несколько тысяч километров. Она также пожелала собравшимся «прекрасных впечатлений» от созерцания полотна.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко поздравил присутствующих с Днём воинской славы и поблагодарил организаторов выставки от имени жителей Псковской области. Мира и добра он пожелал собравшимся.

Глава псковского землячества в Москве Владислав Туманов отметил, что картину планировалось завершить к 700-летию Ледового побоища в 1942 году. Художник начал писать её в мае 1941 года в Ленинграде, однако война и блокада помешали закончить полотно вовремя. Тем не менее, Гавриил Горелов писал картину в течение всей блокады. Картина была завершена к 1947 году, за неё художника удостоили государственной премии. В Иркутском музее картину экспонировали до конца 1950-х годов, потом она оказалась в хранилище. Через несколько десятилетий нашлись доброхоты, которые вспомнили о ней.

«Сегодня картина в Пскове, где она и должна быть. На ней мы видим псковичей и тех, кто хотел научить Россию жить по другим правилам и канонам. Они понуро бредут на Вечевую площадь, где их ждёт Александр Невский. Вся страна сегодня чувствует биение наших сердец. Мы храним нашу память, да Бог никогда её не потеряем. На этом держится русская земля», - отметил Владислав Туманов.

Директор Иркутского музея Наталья Сысоева рассказала, что делегация из Сибири «с большим воодушевлением посетила сегодня все значимые мероприятия, посвященные годовщине Ледового побоища». «Мы поздравляем вас с этим праздником. Мы рады, что благодаря усилиям большого коллектива и, в частности, Владислава Туманова удалось привезти картину в Псков», - заявила она.

В свою очередь директор Псковского музея Юрий Киселёв подчеркнул, что Иркутский музей выдал Псковскому кредит доверия, разрешив выставлять полотно за 6 тысяч км от места постоянного пребывания. «Думаю, это станет залогом дальнейшего сотрудничества», - добавил он.