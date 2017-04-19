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Экономика

Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России

Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

14 апреля в Москве представлен федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов России, объединивший ведущих сельхозпроизводителей и продемонстрировавших наибольшие объемы производства по итогам 2016 года.

«Открытием года стал Великолукский свинокомплекс, взлетев сразу на 16-ю строчку федерального рейтинга и оказавшийся в центре региональной части списка. Объемы комбикормового производства Великолукского свинокомплекса в разы превысили аналогичные показатели сельхозпредприятий Курской, Тверской, Волгоградской и Новосибирской областей. В ближайшие годы, при благоприятных условиях, Псковская область сможет встать в один ряд с черноземным краем», - отметили на предприятии.

За последние несколько лет предприятия, входящие в структуру Великолукского агрохолдинга, неоднократно оказывались лидерами российского сельскохозяйственного сектора, становились флагманами российской экономики в сфере сельского хозяйства.

«Уверенно выполняя курс правительства РФ по импортозамещению, холдинг обеспечивает внутренний рынок страны высококачественной продукцией и активно развивает сельское хозяйство Псковского региона, создавая рабочие места, наполняя бюджет налоговыми отчислениями и повышая уровень жизни региона», - подытожили на предприятии.

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