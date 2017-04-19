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Общество

Александр Кузнецов надеется, что уже в этом сезоне первые туристы воспользуются «Поездом в Пушкинские Горы»

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов надеется, что  уже в этом сезоне первые туристы воспользуются железнодорожной станцией «Сущёво», развитие которой началось в рамках проекта «Поезд в Пушкинские Горы».  Об этом он сказал на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что проект «Поезд в Пушкинские Горы» предусматривает создание транспортного узла «Сущёво» и организацию автобусного сообщения с Государственным музеем-заповедником «Михайловское», который расположен всего в полутора часах езды.

«Мы, к сожалению или к счастью, не знаю,  показали железнодорожникам такую точку, где проходит десяток поездов в день. Железнодорожники не знали, что рядом с Пушкинскими Горами есть такая станция «Сущёво». Они пошли нам на встречу, и передают нам этот транспортно-пересадочный узел в аренду»,- отметил Александр Кузнецов. Он добавил, что железнодорожники взяли на себя и часть капитальных вложений.

Сейчас, по словам вице-губернатора, на станции приводится в порядок перрон, ремонтируется вокзал.

«Этот проект реализуется, может быть, не так быстро, как хотелось бы», - заключил Александр Кузнецов.

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