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Общество

Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала

Информационно-рекламный буклет «Есть по-псковски» по мотивам одноимённого видеопроекта Псковского агентства информации выпустил Медиахолдинг Псковской области. Издание буклета приурочено к международному этногастрономическому форуму, который пройдёт в Пскове 20-22 апреля.

«Псковское агентство информации приглашает псковичей и туристов в увлекательное гастрономическое путешествие по Псковской области. Читатели узнают, что значит «есть по-псковски», заглянут в разные уголки Псковского края, побывают в простых деревенских домах и в ресторанах высокой кухни, смогут узнать об уникальных кулинарных рецептах, о вкусных и полезных продуктах, которые производятся в Псковской области, а также о местах, где их можно купить или заказать с доставкой», - говорится аннотации к буклету.

Также он поможет определиться с тем, где в Пскове и области вкусно поесть. Здесь же имеется информация о фирменных блюдах, которыми угощают своих гостей псковские кафе и рестораны, а также список гастрономических вечеров и праздников, на которых стоит побывать.

Основная часть буклета посвящена проекту ПАИ «Есть по-псковски» с подробными рецептами и историями появления тех или иных псковских блюд. Затем читателям предлагаются рецепты традиционных пирогов: губника, накрепка и борканника. Далее размещается информация об основных кафе и ресторанах с указанием адресов сайтов, часов работы, наличия-отсутствия детского меню и Wi-Fi, также есть сведения о среднем счёте в заведении.

Любители местных брендов найдут любопытные факты о лучшей псковской минеральной воде, псковском сбитне, мёде и мясных деликатесах.

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