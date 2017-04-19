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Общество

Ученики Пореченской школы стали победителями конкурса «Безопасное колесо - 2017» в Великолукском районе

Победителем районного этапа конкурса «Безопасное колесо - 2017» в Великолукском районе стала команда из МОУ «Пореченская СОШ имени Заслонова», на базе которой и прошел этап. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В районом этапе также приняли участие команды из Ивановской, Лычевской, Булынинской и Першинской средней образовательной школы и Переслегинской гимназии.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать знания Правил дорожного движения, умение управлять велосипедом, а также оказывать первую доврачебную медицинскую помощь.

Напомним, что областной этап конкурса пройдёт в Пушкинских Горах с 10 по 12 мая.

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