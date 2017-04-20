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Общество

Порядка 100 человек сдадут кровь в День донора в Пскове

Главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина надеется, что сегодня, в День донора, кровь сдадут порядка 100 человек. «Сегодня мы бы хотели привлечь внимание населения к Дню донора, На наш призыв на сайте откликнулись много индивидуальных доноров, Общество трезвости, Росгвардия», - рассказала Любовь Малыхина в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля.

Она отметила, что ежедневно кровь в Пскове сдают порядка 40 человек, но сегодня  уже с утра доноров больше обычного.

Любовь Малыхина рассказала, что за сдачу 450 миллилитров крови донор получает 5% от прожиточного минимума в  регионе, в Псковской области эта выплата составляет 546 рублей. При этом компенсация, которая предусмотрена на питание донора, не зависит от объёма сданной крови. «Мы можем взять  и меньший объем,  например, если донор худенький», - пояснила гостья эфира.  Кроме того, за сдачу крови работодатель обязан предоставить донору два дня отдыха, это предусмотрено в Трудовом кодексе.

При этом Любовь Малыхина уверена, что у псковских доноров меркантильный интерес уступил место гражданскому долгу. «Бывают ситуации, когда нужна определенная группа крови, тогда по телефону мы вызываем активных доноров, люди приходят безотказно, гражданская позиция за последние годы возросла», - заключила она.

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