Международный турнир по боксу «Малиновый Звон» стартовал в Пскове

14:56, 20 апреля 2017, ПАИ

19 апреля в Пскове в областном Центре единоборств в 35-й раз стартовал Международный турнир по боксу «Малиновый звон». В этом году соревнования посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, мастера спорта СССР Евгения Лазебного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На торжественной церемонии присутствовали в качестве почётных гостей жена и сын Евгения Лазебного.

В турнире принимают участие более 130 боксёров разных возрастных и весовых категорий, представляющих спортивные клубы Псковской области, регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья.

По словам президента Федерации бокса Псковской области Игоря Сиротина, благодаря тому, что секции Пскова готовят высококлассных спортсменов, бокс в регионе находится на высоком уровне. «В своё время под руководством Евгения Лазебного были подготовлены более 20 мастеров спорта и 150 кандидатов в мастера спорта, плюс большое количество спортсменов массовых разрядов», - добавил он.

«Нам есть чем гордиться и сегодня. Недавно Артур Кулаков стал бронзовым призёром Первенства России по боксу среди юношей и сейчас в составе сборной России проходит тренировочный сбор в Крыму», - сказал Игорь Сиротин.

Он отметил, что возможность заниматься боксом в Пскове есть у каждого подростка, а вот строить спортивную карьеру уже сложно. «Все крупные соревнования по любительскому боксу проходят в Москве и других городах. Это требует значительных финансовых затрат, которые не всегда есть в бюджете муниципалитета и области. Тем более что в Пскове развивается 40 видов спорта, и все они требуют внимания», - сказал Игорь Сиротин.

По его словам, серьёзный разговор о проблемах развития физической культуры и спорта, в частности и бокса, ведётся на дебатных площадках, где участвуют кандидаты предварительного голосования партии «Единая Россия». «Молодёжная политика и спорт» - там одна из ключевых тем», - добавил выступающий.

«На мой взгляд, чтобы качественно улучшить оздоровительную работу с населением, крайне важно увеличивать число муниципальных спортивных учреждений, совершенствовать материально-техническую базу имеющихся объектов, обустраивать на современном уровне места семейного отдыха, готовить и привлекать к работе молодые кадры тренерского состава. Мы должны серьёзно вкладываться в развитие физкультуры и спорта, если хотим иметь здоровую молодёжь», - подчеркнул Игорь Сиротин.