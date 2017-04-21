Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России»

11:16, 21 апреля 2017, ПАИ

«Я привык всё делать всерьёз», - заявил депутат Псковской городской Думы пятого созыва Евгений Самуйлов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации своё решение принять участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва.

«Я могу быть чем-то полезным для города, для городской Думы и администрации», - считает Евгений Самуйлов. По его мнению, «Единая Россия» - это та партия, которая может реально повлиять на события, происходящие в Пскове. «На муниципальном уровне это конкретные повседневные задачи, проблемы, заботы людей, поэтому здесь нужен, прежде всего, практический опыт, знание этих проблем и умение их решать, знание, куда и в какую дверь войти, как добиться помощи конкретному человеку», - пояснил депутат. В рамках обозначенных задач в случае победы на выборах Евгений Самуйлов надеется с «Единой Россией» «принести больше пользы и сделать больше полезного».

Также он рассказал, что его участие в предварительном голосовании обсуждалось с руководством «Единой России». «В моем возрасте очертя голову в омут не бросаются, конечно, предварительные разговоры были, - пояснил Евгений Самуйлов. - Мы обговаривали возможное развитие событий, говорили о решении конкретных городских дел. Да, предварительные консультации были, скрывать этого не стану».

Напомним, в феврале Евгений Самуйлов вышел из партии «Справедливая Россия» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения. В перспективе он не исключал, что примкнёт к какому-либо политическому объединению: «Я предполагаю участие в выборах в сентябре. Политика – это искусство компромиссов, поэтому возможны варианты».