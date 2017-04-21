Артснаряд обезврежен под Невелем

15:41, 21 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в 9:00 в районе Невеля сотрудники поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредили артиллерийский снаряд диаметром 150 миллиметров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также сегодня великолукские сапёры выезжали на идентификацию авиабомб, найденных в Невельском районе: в деревне Турки-Перевоз обнаружили одну бомбу ФАБ-60, в деревне Новохованск – две. В Санкт-Петербург подана заявка на уничтожение.