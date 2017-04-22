Туристическая выставка «Время отдыхать!» открывается в Пскове

09:23, 22 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 10:00 в Пскове в экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) откроется туристическая выставка «Время отдыхать!».

Организатором мероприятия выступает АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» при поддержке госкомитета Псковской области по культуре.

Как сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя госкомитета по культуре Юлия Белобородова, выставка проводится уже в третий раз.

В рамках туристской ярмарки будет работать экспозиция, на которой свои товары и услуги продемонстрируют представители сферы питания, гостиничного бизнеса, музеев, производители сувенирной продукции, а представители турфирм расскажут о самых интересных предложениях путешествий по Псковской области и остальной России на предстоящий сезон.

В программе мероприятия:

- праздник псковского пирога с бесплатным угощением пирогами всех гостей;

- кулинарные мастер-классы, в том числе по выпечке пирогов и пирожков, изготовлению сладостей, завариванию иван-чая, приготовлению сбитня и другие;

- дегустации чая, сбитня, фермерского сыра, пирогов, пряников, пастилы и других вкусных продуктов;

- творческие мастер-классы по изготовлению кукол, коллажей, украшений, рисованию и другие;

- работа музейной комнаты «Мое советское детство» от Псковского кукольного дома;

- фотозона для любителей путешествий.

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте www.mppskov.ru.